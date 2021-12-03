Горняк22: Более трех тысяч человек болеют гриппом в Алтайском крае

Заболеваемость. ОРВИ. Грипп Фото: pixabay.com

В Алтайском крае растет не только заболеваемость коронавирусом, но также фиксируется все больше больных ОРВИ и гриппом

В Алтайском крае превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ наряду с ростом зараженных коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава Ирина Переладова во время круглого стола в краевом парламенте.

Кроме того, по ее словам, в регионе выявлены случаи заболевания гриппом. Так, на сегодняшний день в крае грипп диагностировали у трех тысяч человек. В связи с этим эпидемиолог призвала к вакцинации против гриппа.

Ранее сообщалось, что в Майминском районе Республики Алтай из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановили учебный процесс в школах. Также на некоторое время закрывали школы Горно-Алтайска.

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