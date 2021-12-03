Горняк22: В минздраве отреагировали на проблемы со связью в ковидниках Бийска

Больница Фото: pixabay.com

Жители Бийска обеспокоены, как чувствуют себя лежащие в ковидных госпиталях родственники. При этом горожане жалуются, что либо не могут дозвониться на пост, либо им отвечают «странные» люди

В Министерстве здравоохранения Алтайского края прокомментировали жалобу бийчанки, которая заявила, что в ковидном госпитале на звонки отвечают «некомпетентные люди», сообщает «Бийский рабочий».

Так, по словам женщины, после звонка в ординаторскую там не могли найти, кто сообщит о состоянии больной родственницы.

«Звоню сегодня в ординаторскую спросить о состоянии больной, прошу пригласить лечащего врача (которая два дня назад представилась маминым лечащим врачом). Я еще удивилась: «Вы третья?» И слышу, они спрашивают, кто может насчет моей мамы ответить. Это как? То есть любой может подойти и ляпнуть что угодно?» – говорит бийчанка.

В ведомстве пояснили, что в госпитале работает только компетентный персонал. При этом работа в госпитале организована круглосуточно и посменно. Поэтому о состоянии больной может сообщить тот врач, который находится на смене.

В связи с этим горожане предложили привлечь к работе в госпиталях волонтеров, которые могли бы информировать родственников о состоянии больных, не отвлекая при этом врачей.

Ранее бийчане жаловались, что у них нет связи с родными, которые лежат в ковидных госпиталях. Как выяснилось, телефонами не пользуются те, кто лежит в реанимации, или пациенты, которым сложно общаться.

ТОЛК