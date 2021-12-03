Горняк22: В России утвердили новый порядок выдачи медсправок водителям

Водитель Фото: pixabay.com

Теперь чтобы сесть за руль некоторым категориям водителей придется проходить больше медицинских обследований. Эксперт отметил, что это усилит профилактику наркологических заболеваний

С 1 марта 2022 года в России для некоторых водителей начнут действовать новые правила получения медицинских справок, сообщает «Лента.ру».

Граждане, которых лишили водительских прав за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, во время медосмотра начнут сдавать анализы на наркотики.

Кроме того, водителей также будут проверять на наличие алкоголя. Для этого им придется сдавать кровь или мочу. Таким образом, наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя.

По словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога минздрава Евгений Брюна, новый порядок выдачи медсправок поможет снизить количество ДТП и позволит контролировать тех, кого ранее лишили прав.

При этом тем водителям, кому требуется справка из-за окончания срока водительского удостоверения или его потери, подобные анализы сдавать будет не нужно.

Ранее в Барнауле на проспекте Ленина легковушка сбила пешехода. Предположительно, пострадавший мог переходить дорогу в неположенном месте, так как ближайший пешеходный переход был далеко, а рядом с местом аварии есть подземный переход.

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