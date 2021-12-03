Горняк22: Врач рассказал, что у коронавируса остались два основных симптома

Коронавирус. Заболеваемость Фото: pexels.com

По словам эксперта, коронавирус сейчас можно легко принять за простуду, однако у него остались два характерных только для него симптома

За последнее время коронавирус сильно изменился. В настоящее время у пациентов редко пропадает чувство обоняния и вкуса, заявил кандидат медицинских наук Алексей Хухрев, сообщает «Слово и Дело».

«По внешним проявлениям ковид очень сложно отличить от обычной простуды. Единственное, что для него характерно – головные боли и длительное течение температуры. Это его визитные карточки», – рассказал он.

Напомним, что наиболее эффективным способом профилактики коронавируса является вакцинация. В России эту процедуру проводят бесплатно по предварительной записи в поликлиниках и в пунктах вакцинации. В настоящее время противопоказаниями гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата и тяжелые аллергические реакции.

Ранее главврач ковидного госпиталя Ирина Вильгельм рассказала, как лечат от больных коронавирусом. По её словам, люди готовы покупать дорогостоящие лекарства, но были не готовы привиться бесплатной вакциной. Медик также отметили, что есть случаи, когда однажды переболевший ковидом заболевает и второй, и третий раз.

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