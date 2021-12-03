Горняк22: С 3 декабря в Бийске начнет работать дополнительный пункт вакцинации

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Этот мобильный пункт вакцинации откроет городская больница №3. Он будет располагаться на четвертом этаже торгового центра

С 3 декабря в Бийске в ТЦ «Созвездие» появится еще один пункт вакцинации от коронавируса, сообщает «Бийский рабочий».

Пункт будет прививать горожан по следующему режиму:

среда, четверг, пятница – с 15.00 до 19.00,

суббота и воскресенье – с 10.00 до 15.00.

Такой график сделали, чтобы возможность вакцинироваться появилась и у работающих бийчан. Многие из них не могут в будние дни прийти в поликлинику.

Для вакцинации необходимо при себе иметь СНИЛС, паспорт и полис ОМС, а также защитную маску.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае около 37 тысяч привитых заболели коронавирусом. По словам главы регионального минздрава Дмитрия Попова, это 3% от общего числа вакцинированных. Почти все заболевшие перенесли ковид в легкой форме, из них госпитализировали только 1%, то есть 370 пациентов.

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