Горняк22: Что обязательно нужно сделать 3 декабря: народные приметы на День Прокла

Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова

В этот день на Руси наши предки проклинали нечистую силу, молились об удаче в дороге, а также наблюдали за изменениями в погоде

3 декабря отмечается народно-христианский праздник «День Прокла». По-другому его называют «Проклинатели нечисти» и «День Проклы и Прокла». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 декабря

3 декабря наши предки прогоняли из дома нечистую силу. Для этого они перед сном ограждали крестом все вентиляционные отверстия и трубы дома, читали защитные заговоры и жгли лучинки, сложенные крестообразно.

Нечисть также отгоняли чертополохом. Верхушки растения поджигали и окуривали дымом жилище. При этом особое внимание уделялось дверям и окнам.

К Проклу обычно устанавливалась зимняя санная дорога. Наши предки говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». В этот день возобновляли поездки между селениями, поэтому и пошел обычай молиться святому Проклу об удаче в пути.

Народные приметы 3 декабря

Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым.

Облака на небе перистые и растянулись грядой – будет вьюга.

Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Снегирь запел – к метели.

Сорока прячется под крышу – скоро будет пурга.

Поленья трещат в печи или камине – к морозу.

Ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.

Зима. Мороз. Деревья в снегу Фото: pexels.com

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ТОЛК