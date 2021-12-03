Горняк22: День Неизвестного Солдата в России 2021: история и традиции

Могила Неизвестного Солдата Фото: Фото: pixabay.com

Памятная дата отмечается в России 3 декабря – День Неизвестного Солдата. Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов

История Дня Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата в России установили в 2014 году указом президента. Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день вспоминают не только тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, но и всех погибших и пропавших без вести во время военных конфликтов.

Символом этого события стали слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Традиции Дня Неизвестного Солдата

Гвоздики. Цветы на снегу Фото: Анна Меньшикова

3 декабря в большинстве российских городов к братским могилам, памятникам и мемориалам возлагают цветы. В Москве проходит торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этот день в образовательных учреждениях преподаватели проводят на классных часах со своими учениками уроки памяти.

Ко Дню Неизвестного Солдата приурочено проведение Всероссийского патриотического форума, во время которого проходят культурные и образовательные мероприятия.

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