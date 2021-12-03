Горняк22: День Неизвестного Солдата в России 2021: история и традиции
Могила Неизвестного Солдата Фото: Фото: pixabay.com
Памятная дата отмечается в России 3 декабря – День Неизвестного Солдата. Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов
История Дня Неизвестного Солдата
День Неизвестного Солдата в России установили в 2014 году указом президента. Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Об этом пишет портал calend.ru.
В этот день вспоминают не только тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, но и всех погибших и пропавших без вести во время военных конфликтов.
Гвоздики. Цветы на снегу Фото: Анна Меньшикова
Символом этого события стали слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Традиции Дня Неизвестного Солдата
3 декабря в большинстве российских городов к братским могилам, памятникам и мемориалам возлагают цветы. В Москве проходит торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В этот день в образовательных учреждениях преподаватели проводят на классных часах со своими учениками уроки памяти.
Ко Дню Неизвестного Солдата приурочено проведение Всероссийского патриотического форума, во время которого проходят культурные и образовательные мероприятия.