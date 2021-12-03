Горняк22: Сардаров рассказал, как продюсировал Григория Мамурина, внука олигарха и блогера

Деньги. Валюта Фото: Pexels

Амиран Сардаров на шоу «Что было дальше» рассказал, как ему предложили миллион за продюсирование Григория Мамурина, внука российского олигарха. Он предложил ему несколько провокационных идей

Амиран Сардаров, создатель YouTube-канала «Дневник хача», который в 2019 году попал в десятку самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes, на шоу «Что было дальше» рассказал о своих первых попытках продюсирования, пишет StarHit. Его первым клиентом стал Григорий Мамурин.

«Ко мне пришел первый клиент — Гриша Мамурин, внук хабаровского олигарха, с мамой. Это был 2014 год, период зарождения взрослого YouTube. Так вот, мама Гриши говорит: «Амиран, мы слышали, что ты специалист по пиару. Мой сын хочет стать популярнее Ромы Желудя. Можешь ли ты пропиарить его?» – рассказал Сардаров.

Сардаров предложил Григорию Мамурину несколько очень провокационных идей для быстрого продвижения в Интернете, и тот решил ими воспользоваться.

Кто такой Григорий Мамурин

В настоящее время в Сети Григорий Мамурин известен как внук миллиардера Игоря Неклюдова и скандальный блогер, автор серии роликов «Деньги решают все», пишет 1rnd.ru. За вознаграждение Мамурин предлагал героям пить мочу, лизать ботинки и совершать другие неловкие и унизительные поступки. Позже, после негативной волны в СМИ, Григорий Мамурин назвал свои ролики «социальным экспериментом», уточняет Obozrevatel. Григорий Мамурин женат на фотомодели Миранде Шелия.

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