Горняк22: Комедии, фантастика и мелодрамы: список самых ожидаемых сериалов декабря 2021

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Подготовка в Новому году окажется еще приятнее, ведь последний месяц уходящего года подарит нам долгожданные продолжения любимых сериалов, а также и несколько премьер

«Ведьмак»

Первый сезон «Ведьмака» показали еще в 2019 году, с тех пор фанаты ждут его продолжение. Второй сезон нашумевшего сериала выйдет уже 17 декабря.

Его создатели уверяют, что в продолжении особое внимание уделят отношениям между Ведьмаком и принцессой Цири. Герой будет защищать девушку, но и она удивит своей силой.

«Секс в большом городе: И просто так»

Зрители попрощались с культовым сериалом еще в 2004 году, однако ни актрисы, ни автор идеи шоу не готовы расстаться с ним. Новый сериал под названием «И просто так» стартует на экранах 10 декабря.

«Эмили в Париже»

В прошлом году первый сезон сериала вызвал бурю обсуждений среди зрителей, поэтому продолжение не заставило себя долго ждать.

Второй сезон «Эмили в Париже» можно будет увидеть уже 22 декабря. Согласно сюжету, Эмили попадет в любовный треугольник и еще надолго задержится в городе.

«Море спокойствия»

Научная фантастика от южноамериканского кинематографа выйдет на экраны 24 декабря. Действия сериала развернутся в космическом пространстве. По сюжету астронавты отправятся на Луну, чтобы получить образцы для спасения Земли, так как человечеству грозит уничтожение.

«Универ. 10 лет спустя»

Для желающих поностальгировать телеканал ТНТ 6 декабря запускает сиквел популярного российского сериала «Универ». В новых эпизодах зрители узнают о жизни любимых героев 10 лет спустя. Бывших студентов теперь мучают взрослые проблемы и кризис среднего возраста.

«Евгенич»

Музыкальная комедия российского происхождения выйдет в свет 9 декабря. В главной роли сериала зрители увидят Сергея Жукова, кстати, идея проекта принадлежит ему же. По сюжету известный продюсер Евгенич успешно работает со многими звездами, однако ему приходится шоу-бизнес из-за скандала на светском мероприятии.

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ТОЛК