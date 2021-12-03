Горняк22: В Барнауле мобилизуют дорожные службы из-за гололеда и снежного шторма
Уборка снега Фото: barnaul.org
В ближайшие дни в городе ожидается неблагоприятная погода: снег, ветер и гололед. В связи с этим дорожные службы будут работать в усиленном режиме
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил мобилизовать коммунальные службы из-за непогоды, которую синоптики обещают в ближайшие дни, сообщает пресс-центр города.
Так, в городе ожидают существенное потепление, что принесет снег, сильный ветер и гололед.
На улицах города 3 декабря будет работать 102 единицы техники. На линию выйдут комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, самосвалы, снегопогрузчики и тракторы.
В городе организуют работу дежурных, которые в круглосуточном режиме будут следить за пропуском талых вод, чтобы избежать подтоплений.
Особое внимание мэр поручил уделить пригородным поселкам, чтобы там были очищены тротуары, остановки и обеспечен проезд экстренных служб.
Чтобы избежать всплеска травматизма, в городе поручено очистить кровли от снега и обработать улицы противогололедными смесями. Волонтеров планируют привлечь для уборки снега на прилегающих к соцобъектам территориях.
Кроме того, предпринимателей призвали вовремя чистить крыши и входные зоны от снега и наледи, а барнаульцев попросили отказаться от личного транспорта.
Ранее сообщалось, что потепление до +10 градусов принесет в Алтайский край ветер и дожди со снегом.