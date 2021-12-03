Горняк22: СМИ: старшеклассник устроил стрельбу в школе Алтайского района

Пистолет. Оружие. Стрельба. Фото: pexels.com

В школе Алтайского края произошла стрельба. Ее якобы устроил один из учеников. Другие подробности случившегося будут известны позже

Старшеклассник устроил стрельбу в одной из школ Алтайского района, сообщает телеграм-канал «Вести22». Предположительно, это произошло днем 1 декабря.

В результате случившегося есть пострадавшие. Подробности ЧП уточняются.

UPD. В комитете по образованию «Толку» пояснили, что якобы один из учеников принес пневматическое оружие в школу. На территории учебного заведения он выстрелил из него в дерево. В итоге пуля отрикошетила и попала в подростка – он получил травму.

Однако, по информации «Вести22», произошел выстрел в голову другого ученика. Информация уточняется.

ТОЛК