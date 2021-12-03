Горняк22: В Алтайском крае нападавшая на пожилых женщин троица получила реальные сроки

Суд Фото: телеканал "Толк"

В суде удалось доказать, что преступники действовали по предварительному сговору: они заранее обсудили сценарий нападения и распределили между собой роли

В Камне-на-Оби троих молодых людей – мужчину и двух женщин – признали виновными в нападениях на пожилых женщин, сообщают «Каменские известия».

Мужчина получил 11 лет колонии, а женщины – по десять. Их осудили за разбой, совершенный с проникновением в жилище. При этом одной из женщин добавили два года – неотбытый условный срок за кражу. Также ее обвиняли в незаконном приобретении госнаград.

Услышав приговор, женщины не смогли сдержать слез, так как у обеих есть малолетние дети. Пока решение не вступило в законную силу.

Дело стало резонансным для маленького городка. Женщины предварительно ходили по квартирам и просили милостыню, чтобы вычислить, где живут одинокие пенсионерки.

Так, к первой жертве они приехали на такси. Женщина им открыла, посчитав, что пришел сосед. Мужчина ударил пострадавшую, и она потеряла сознание. Врачи насчитали у нее три сломанных ребра, многочисленные ушибы и гематомы. Наживой компании стали 700 рублей, медали и золотая серьга. Покидая дом, одна из женщина влила в рот женщины жидкость. На суде она заявила, что это был глицин, однако подельница пояснила, что в шприце было снотворное. Пенсионерку обнаружил на следующий день сын.

Второй жертвой стала 89-летняя женщина. На следующий день «тройка» приехала в 330-й квартал и действовала по тому же сценарию: женщина открыла сразу и после удара ей велели молчать. Пострадавшая отдала всю имеющуюся наличность – три тысячи рублей. Одна из нападавших похитила также медали.

После этого компания разъехалась по разным регионам – в Новосибирскую и Кемеровскую области. Однако правоохранители их нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года сотрудники алтайской полиции раскрыли серию преступлений по нападению на пожилых женщин старше 80 лет в Камне-на-Оби.

Одна из пострадавших после преступления без сознания попала в больницу. Другая оказалась участницей боевых действий в тылу врага.

ТОЛК