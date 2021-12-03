Горняк22: Выстрелил в голову: стали известны подробности стрельбы в алтайской школе

Урок математики. Школа. Доска Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По данным СМИ, один из учеников школы выстрелил в голову другому. Пострадавший сейчас находится в районной больнице – он в сознании

Днем 1 декабря старшеклассник из пневматического пистолета выстрелил в голову восьмикласснику на территории школы №1 в селе Алтайском, сообщает телеграм-канал «Вести22». Сейчас ребенок находится в больнице.

По словам родителей пострадавшего мальчика, их 14-летний сын перед второй сменой зашел в уличный туалет школы. Там в него якобы выстрелил ученик десятого класса – пуля попала в голову ребенка и застряла в лобной кости.

Пострадавший рассказал родителям, что стрелявший ученик сам довел его до школьного медпункта. Раненому наложили повязку и доставили в районную ЦРБ. Там из головы ребенка удалили пулю диаметром 4,5 мм.

Сейчас мальчик находится в сознании. Как говорят родители потерпевшего, конфликта между подростками не было. Однако их сын утверждает, что десятиклассник якобы целенаправленно выстрелил в него. Следователи проводят по данному факту проверку.

Ранее сообщалось, что ученик принес на территорию школы пневматическое оружие и выстрелил в дерево.

ТОЛК