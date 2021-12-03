Горняк22: Силовики проверяют ЧП со стрельбой в алтайской школе

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов – они выясняют все обстоятельства случившегося

Правоохранительные органы начали проверку после стрельбы в школе Алтайского района.

Так, в прокуратуре пояснили, что 1 декабря ученик десятого класса выстрелил из пневматического оружия и попал в голову восьмиклассника, который был госпитализирован в больницу и сейчас проходит лечение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Здесь пообещали оценить уровень безопасности детей в школе. Также сотрудники будут контролировать ход проверок других ведомств.

В свою очередь, следователи также начали свою проверку. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, утром 1 декабря в школе Алтайского района произошла стрельба. По предварительным данным, старшеклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса.

ТОЛК