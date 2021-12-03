Горняк22: В Барнауле легковой автомобиль перевернулся на крышу на перекрестке

ДТП с опрокидыванием Фото: "Инцидент Барнаул"

В местном паблике опубликовали фото, на котором можно увидеть, что опрокинутая на крышу машина лежит прямо на проезжей части

Ночью 2 декабря в Барнауле 32-летняя женщина на Hyundai Solaris совершила ДТП с переворотом, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария с опрокидыванием произошла на пересечении улиц Попова и Юрина. В ГИБДД рассказали, что водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины.

В результате ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась от медосвидетельствования. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет.

Ранее в Алтайском крае автомобиль такси слетел в кювет и приземлился на крышу. Авария случилась в 15 км от села Топчиха. По словам очевидцев, водитель не пострадал и самостоятельно вызвал подмогу.

ТОЛК