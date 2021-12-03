Горняк22: В Барнауле врачи скорой помощи около часа провели в застрявшем лифте

Медики в лифте Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Врачи приехали на вызов в один из домов в ЖК «Новая высота». О перебоях со светом в то же время рассказали и жители соседних домов

2 декабря в Барнауле двое медиков скорой помощи застряли в лифте многоквартирного дома из-за перебоев с электроснабжением, сообщает «МК-Барнаул».

Врачи прибыли на вызов в дом по адресу: ул. 65 лет Победы, 1. Они зашли в лифт во втором подъезде и поднимались к пациенту. Внезапно после нажатия кнопки нижнего этажа в кабине погас свет. Медикам пришлось ждать освобождения около часа.

Местные жители рассказали, что после отключения света в доме ослаб напор воды, а батареи стали холоднее. В соцсетях подписчики отметили, что свет мигал и отключался в соседних домах «Дружного» и «Марса».

Ранее стало известно, что школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке. 1 декабря во время проведения работ по сносу аварийного дома на улице Петра Сухова, 16, рабочие повредили теплосети. Из-за этого дорогу на улицах Петра Сухова и Смирнова залило водой.

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