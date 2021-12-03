Горняк22: В минобрнауки края заявили, что восьмиклассник пострадал от пули случайно

Пистолет Фото: pixabay.com

Родителей учеников школы оповестили о случившемся ЧП и попросили усилить контроль за личными вещами, которые дети берут с собой в учебное заведение

В минобрнауки края заявили, что травмирование ученика в школе Алтайского района произошло из-за «неосторожных действий старшеклассника», сообщает телеграм-канал «Ленина, 59».

По данным ведомства, подросток выстрелил в дерево. В это время рядом проходил восьмиклассник, в которого отрикошетила пуля.

Оба подростка характеризуются положительно, конфликтов между ними не было. Стрелок сразу сообщил о случившемся, на место вызвали скорую, сотрудников полиции, родителей подростков.

Пострадавшего после ЧП госпитализировали в Алтайскую ЦРБ. Пуля повредила мягкие ткани – медики ее извлекли и обработали рану. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

Сейчас следователи проводят проверку. Школа работает в штатном режиме. Сообщается, что с подростками провели беседу о случившемся.

Комитет по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района потребовал от школ района усилить пропускной режим.

Ранее сообщалось, что утром 1 декабря старшеклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса. Его госпитализировали в медучреждение.

ТОЛК