Горняк22: В Барнауле на проспекте Ленина легковушка сбила пешехода

Дорога. Переход. Разметка Фото: Толк

Пешехода сбили на участке, где рядом нет пешеходного перехода. Возможно, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте

Днем 2 декабря на проспекте Ленина недалеко от пересечения с проспектом Строителей сбили человека, сообщает «Инцидент Барнаул».

В каком состоянии находится пострадавший, не сообщается. Движение на участке затруднено.

На кадрах видно, что пешеход лежит на дороге без движения. Предположительно, пешеход мог переходить дорогу в неположенном месте, так как ближайший пешеходный переход расположен далеко, а рядом с местом ЧП есть подземный переход.

UPD: В ОГИБДД города Барнаула добавили, что 40-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 89-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в горбольницу №1.

Напомним, вечером 11 ноября маршрутный автобус сбил насмерть школьницу, которая переходила нерегулируемый перекресток по пешеходному переходу на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Городские власти уже заявили, что до конца 2021 года установят светофор и освещение на перекрестке, где произошло резонансное ДТП.

ТОЛК