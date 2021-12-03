Горняк22: В Горняке хозяин дома погиб из-за взрыва в системе отопления

Следственный комитет Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

На кадрах видно, что взрывная волна разрушила стену в частном жилом доме. Пострадал хозяин дома, впоследствии он скончался в больнице

Вечером 1 декабря в частном доме в городе Горняке произошел «хлопок системы отопления», сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Фото с места происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В результате произошедшего 61-летнего хозяина дома в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

По данному факту следователи проводят проверку – работают на месте ЧП, устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 28 июля в Барнауле произошел хлопок газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодежной, 37. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. В результате ЧП пострадала хозяйка, которую госпитализировали в больницу, однако впоследствии женщина скончалась в больнице. Также пострадала семилетняя девочка, однако она получила незначительные травмы.

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