Горняк22: Власти Барнаула заявили, что порыв теплосети не связан со сносом аварийного дома

Фото: Елена Ярославцева, Barnaul22

Барнаульцы отмечают, что территория, где проводится демонтаж аварийного здания, никак не огорожена. Кроме того, по мнению горожан, власти спешат со сносом дома

В мэрии Барнаула пояснили, что порыв теплосети не связан со сносом аварийного здания на улице Петра Сухова, 16, сообщает «Банкфакс».

Власти заверили, что выход воды наружу произошел вечером 1 декабря. В связи с этим без отопления осталось семь жилых многоквартирных домов, два общежития Алтайской академии гостеприимства, школа №2 и городская больница №3. Ночью 2 декабря работы по устранению последствий повреждения коммунальщики устранили.

Тот факт, что авария произошла в этом районе, простое совпадение, отмечают чиновники. При этом на кадрах видно, что пар идет с угла здания – немного дальше от места, где проходит демонтаж.

Горожане полагают, что порыв, возможно, связан с работами на теплосетях, которые проводили на этом участке летом текущего года – напротив аварийного дома на улице Петра Сухова началось строительство нового корпуса горбольницы №3.

Кроме того, работы кажутся горожанам поспешными, так как, по данным сайта «Реформа ЖКХ», здание признали аварийным еще в 2013 году. Его планировали полностью расселить к концу 2023 года, а окончательно снести в декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что вечером 1 декабря в Барнауле на Потоке произошел порыв теплосети. В результате случившегося без тепла остались семь жилых домов, школа, больница и два общежития.

ТОЛК