Горняк22: В алтайских школах проверят пропускной режим после ЧП со стрельбой

Школа. Охрана Фото: Толк

Во всех школах Алтайского края после ЧП со стрельбой пройдут внеплановые классные часы на тему безопасности. Также родителям поручили провести беседы со своими детьми

Главы районов и городов Алтайского края должны провести беседы с родителями и школьниками о запрете проносить в учебные заведения оружие, взрывчатые вещества и другие опасные предметы. Соответствующие поручения дал зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, он поручил провести в школах инструктаж о безопасности с учителями и учащимися. Также главы районов должны организовать проверки пропускного режима в школах.

Степаненко напомнил, что ответственными за безопасность в образовательных учреждениях являются либо директор, либо один из его заместителей. Власти также проверят наличие такого ответственного лица в школах.

Напомним, утром 1 декабря в школе Алтайского района произошла стрельба. По предварительным данным, старшеклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса.

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