Горняк22: Несчастный случай: директор алтайской школы прокомментировал ЧП со стрельбой

Туалет на территории школы, где произошло ЧП Фото: "Толк"

Во всех школах Алтайского края проверят пропускной режим, а также проведут классные часы на тему безопасности. Родителей также обязали провести беседы с детьми

Директор школы Алтайского района №1 Федор Беляев заявил, что травмирование восьмиклассника на территории учебного заведения – это несчастный случай. Об этом он рассказал корреспонденту «Толка».

Так, по словам руководителя, старшеклассник и еще несколько девочек находились с пневматическим пистолетом в кабинке уличного туалета. При этом школьник случайно произвел выстрел, и пуля, отрикошетив от дерева, попала в восьмиклассника, который находился в соседней кабинке.

Отец пострадавшего мальчика отметил «Толку», что считает инцидент «баловством». Он рассказал, что сейчас его сын лежит в больнице с сотрясением головного мозга – ему вынули пулю и наложили швы. В больнице он проведет около десяти дней. Сам мужчина намерен добиваться, чтобы в школе навели порядок с безопасностью.

Правоохранительные органы, в свою очередь, уверяют, что десятиклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса. Как пишут «Вести22» со ссылкой на мать пострадавшего, он сделал это целенаправленно. Однако конфликта между детьми не было.

Напомним, утром 1 декабря в школе Алтайского района произошла стрельба. По предварительным данным, старшеклассник выстрелил в голову ученику восьмого класса. По данному факту прокуратура и следственный комитет края начали проверки.

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