Горняк22: Ученик 11-го класса умер во время итогового сочинения

Школа Фото: телеканал "Толк"

Школьник вместе с классом находился в кабинете, но неожиданно потерял сознание. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Следователи уточняют все факты случившегося

В подмосковных Люберцах 17-летний подросток скончался во время итогового сочинения, сообщает РИА Новости

«Школьник потерял сознание в аудитории. По предварительному диагнозу медиков, у него оторвался тромб», – рассказал представитель сферы городского образования.

Предположительно, у школьника были проблемы с сердцем. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что молодому человеку внезапно стало плохо в классе. К нему подбежала учитель и начала звать помощь.

Ранее стало известно, что 16-летний хоккеист умер после полученной во время матча травмы. Спортсмен ударился о борт, поднялся на скамейку запасных и там потерял сознание. Подростка доставили в реанимацию и прооперировали. Через некоторое время от скончался.

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