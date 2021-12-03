Горняк22: Два села в Рубцовском районе остались без воды из-за поломки

Душ. Кран. Вода Фото: pexels.com

Два из шести населенных пунктах остались без воды. Для них организовали подвоз ресурса. Повреждение обещают устранить в течение дня 2 декабря

В Рубцовском районе два села остались без холодной воды из-за разрушения соединительной муфты на водопроводе, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Из-за поломки прекратилась подача воды в резервуары, которые обеспечивают водоснабжением шесть населенных пунктов в районе. Однако без ресурса остались всего два села – Саратовка и Бугры. Остальные четыре населенных пункта получали воду в полном объеме.

Для пострадавших граждан организовали подвоз воды. В течение дня поломку обещают устранить.

Прокуратура начала проверку причин и условий возникновения ЧП. Ведомство оценит работу должностных лиц, которые отвечают за обеспечение нужд населения коммунальными услугами, а также оценят, как содержат власти и МУП «Водоснабжение» данный участок водопровода: вовремя ли делать ремонт и подготовку в отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что вечером 1 декабря в Барнауле на Потоке произошел порыв теплосети. В результате случившегося без тепла остались семь жилых домов, школа, больница и два общежития.

ТОЛК