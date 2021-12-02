Горняк22: В России утвержден новый порядок выплаты больничных листов

Больничный лист Фото: ФСС

Новый порядок выплаты больничных вступит в силу с 1 января 2022 года. С этого момента все начисления станут автоматическими

В России утвердили новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности, сообщает сайт правительства.

Согласно постановлению, начиная с 2022 года все больничные листы теперь будут оформлять только в электронном виде, а выплаты по ним начислять автоматически.

По такому же принципу станут выплачивать пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка.

Во всех случаях источником выплат, как и прежде, будет Фонд социального страхования. О назначении денежных выплат уведомления придут на портале госуслуг.

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