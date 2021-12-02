Горняк22: Смертность в России стала рекордной со времен ВОВ

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По словам экспертов, естественная убыль населения без учета миграции за последний год превысила показатель в 990 тысяч человек

С декабря 2020 года по ноябрь текущего года в России умерло почти 2,5 млн человек. Это худший период после 1945 года, сообщают «Ведомости».

Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 году. Тогда скончалось 2,37 млн россиян. Худшие показатели по убыли населения были в 2000 году. Страна потеряла 958,5 тысячи человек.

Более плачевная ситуация в России была только во время Великой Отечественной войны. В те годы смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас.

По словам профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Бориса Синельникова, основной вклад в сверхсмертность сделал коронавирус. При этом сыграла роль и перегруженность системы здравоохранения.

«Значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Но врачей-то больше не стало. В итоге защита от других болезней стала хуже», – отметил он.

Главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Алла Иванова подчеркнула, что по итогам 2021 года демографические показатели будут значительно хуже, чем в 2020 году.

«К концу ноября число умерших уже перевалило за 2,55 млн человек. За весь 2021 год смертность будет не меньше 2,45 млн, а убыль – 1,05 млн человек», – добавил демограф Алексей Ракши.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае немного замедлилась заболеваемость коронавирусом. 30 больных умерли за сутки на момент 30 ноября. 683 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Из них 258 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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