Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 525 новых случаев коронавируса

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

672 пациента сейчас находятся в ковидных реанимациях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 252 человека подключены к аппаратам ИВЛ

525 новых случаев заражения коронавирусом официально подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 1 декабря зарегистрирован 104 571 больной ковидом, в том числе заражены 8 576 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

29 больных коронавирусом умерли за сутки в регионе, из них 27 человек скончались именно от инфекции. Общее число летальных случаев достигло 7 206.

529 человек выздоровели от ковида за эти сутки. Всего переболели инфекцией и вылечились 75 569 человек.

4 701 койка развернута в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 1 099 мест.

Сейчас в Алтайском крае прививаются 1,034 млн человек.

Самое большое число заболевших в городах края

Барнаул – 34 526,

Бийск – 9 293,

Рубцовск – 7 051.

Самое большое число заболевших в районах края

Первомайский район – 1 577,

Локтевский район – 1 408,

Благовещенский район – 1 311.

Где болеют меньше всего

Ельцовский район – 146,

Суетскйи район – 159,

Быстроистокский район и ЗАТО Сибирский – по 198.

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