Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 525 новых случаев коронавируса
COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com
672 пациента сейчас находятся в ковидных реанимациях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 252 человека подключены к аппаратам ИВЛ
525 новых случаев заражения коронавирусом официально подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 1 декабря зарегистрирован 104 571 больной ковидом, в том числе заражены 8 576 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
29 больных коронавирусом умерли за сутки в регионе, из них 27 человек скончались именно от инфекции. Общее число летальных случаев достигло 7 206.
529 человек выздоровели от ковида за эти сутки. Всего переболели инфекцией и вылечились 75 569 человек.
4 701 койка развернута в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободными на сегодняшний день остаются 1 099 мест.
Сейчас в Алтайском крае прививаются 1,034 млн человек.
Самое большое число заболевших в городах края
Барнаул – 34 526,
Бийск – 9 293,
Рубцовск – 7 051.
Самое большое число заболевших в районах края
Первомайский район – 1 577,
Локтевский район – 1 408,
Благовещенский район – 1 311.
Где болеют меньше всего
Ельцовский район – 146,
Суетскйи район – 159,
Быстроистокский район и ЗАТО Сибирский – по 198.