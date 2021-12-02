Горняк22: Барнаульские родители начали чаще приглашать Деда Мороза домой

Дед Мороз Фото: pixabay.com

Если в прошлом году родители, стремясь сократить количество контактов, заказывали только видеосообщения, то в этот раз они начали активно звать Деда Мороза и Снегурочку на дом

В Барнауле на 26% вырос спрос на новогодних аниматоров в соотношении с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования «Авито Услуг».

До Нового года остался только месяц, и многие родители уже начали планировать праздничный сюрприз для своих детей.

«В декабре новогодние костюмы становятся для многих россиян источником дополнительного заработка. С каждым днем объявлений от аниматоров становится все больше. При этом чем ближе к празднику, тем дороже стоит новогоднее поздравление», – рассказал руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков.

Большинство аниматоров указывают в объявлениях пункты о наличии QR-кода или нового отрицательного ПЦР-теста. При этом в целом наличие сертификата о вакцинации для работы Дедом Морозом необязательно.

Новогодняя развлекательная программа в среднем длится от 10 минут до часа. За это время Дед Мороз поиграет с ребенком, расскажет сказку, споет песню или покажет несколько фокусов. Новогодних героев также активно зовут на корпоративы, которые в этом году разрешили проводить в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в этом году в резиденцию Деда Мороза пустят только семьи с QR-кодами или ПЦР-тестами. Дети из других регионов смогут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на поезде по стране. Все мероприятия запланированы на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции.

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