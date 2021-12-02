Горняк22: В декабре часть россиян получат по 2 тысячи рублей

Банковская карта. Фото: pixabay.com

В пресс-службе оператора платежной системы отметили, что каждый, кто выиграет деньги, узнает об этом лично от организаторов розыгрыша

С 1 декабря некоторые владельцы карты «Мир», которые выпустил «Почта Банк», получат по 2 тысячи рублей, сообщает «ФедералПресс».

В ноябре платежная система организовала акцию. Гражданам предложили зарегистрировать карту на сайте и потратить с нее от 15 тысяч рублей. Если держатели выполняли такое условие, они автоматически становились участниками розыгрыша денег. Принять участие в акции можно было до 30 ноября.

С 1 декабря начнут определять победителей. Почти 4 тысячи владельцев карт получат по 2 022 рубля. Такую сумму установили организаторы в честь наступающего года. При этом главный приз – 500 тысяч рублей – достанется только трем участникам розыгрыша.

Победителей будут определять до 24 декабря. Результаты розыгрыша подведут уже 27 декабря. Деньги владельцам карт будут переводить до конца этого года или в январе следующего.

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