Горняк22: Поселку Лесному, где детей возят мимо остановки, пообещали школьный автобус

Школьный автобус Фото: pixabay.com

Жители населенного пункта рассказали в соцсетях, что водители маршрутного автобуса не всегда выпускают пассажиров возле учебного заведения

Школе №99 в барнаульском поселке Лесном выделят транспорт для перевозки учащихся. Об этом мэрия города сообщила в соцсетях.

Ранее жители населенного пункта рассказали, что водители маршрутного автобуса здесь не высаживают детей на нужных остановках, школьникам приходится добираться до места учебы самостоятельно.

Под постом появился комментарий администрации. Здесь заявили, что школьный автобус, который осуществлял перевозку, сломался 18 ноября, потребуется долгосрочный ремонт.

«В этом году Министерство образования и науки Алтайского края передаст в барнаульские школы пять автобусов, один из них планируется запустить в школу 99», – проинформировали в мэрии.

Когда именно транспорт передадут учебному заведению – не уточняется. Известно лишь, что сейчас идет оформление документов. При этом чиновники не указали, будут ли применены какие-либо меры воздействия на перевозчика.

ТОЛК