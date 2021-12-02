Горняк22: Магнитная буря накрыла территорию Алтайского края 1 декабря
Звезда. Солнце. Энергия Фото: LoganArt с сайта Pixabay
В период повышенной солнечной активности метеозависимые люди люди могут ощущать недомогание. Специалисты рекомендуют им избегать нагрузок на организм в это время
Магнитная буря мощностью G1 накрыла Алтайский край утром 1 декабря. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
Силу геомагнитных возмущений оценили на пять баллов из девяти, что оценивается как слабая.
Уже примерно к полудню показатели солнечной активности пришли в норму – за последние три часа состояние магнитосферы было спокойным.
Ранее стало известно, что в двух крупнейших городах Алтайского края продлили режим «черного неба».