Горняк22: Главврач барнаульской больницы выступил за обязательную вакцинацию

Городская больница №11 Фото: Анна Меньшикова

Главврач ковидного госпиталя Андрей Коломиец заявил, что нельзя отменять QR-коды, а еще лучше – ввести обязательную вакцинацию

Главврач барнаульской больницы №11 Андрей Коломиец признался, что в крае стало больше смертей от «обычных болезней», потому что их «просто перестали лечить» из-за ковида, и ответственность за это лежит на антипрививочниках. Он также не согласился с мнением главного внештатного эпидемиолога Минздрава Ирины Переладовой, которая считает, что не надо делать тесты на антитела. Свое мнение главврач высказал на круглом столе в АКЗС, где прошли обсуждения о введении QR-кодов в Алтайском крае.

Говорить о стабилизации преждевременно

Главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова, выступая на круглом столе, доложила, что в регионе развернуто 13 ПЦР-лабораторий, пять из них – негосударственные. Средняя мощность лаборатории – 7 тыс. исследований в сутки, но при необходимости можно делать больше тестов.

«Уровень заболеваемости остается стабильно высоким. И на сегодня преждевременно говорить о стабилизации заболеваемости», – заявила Переладова.

По ее словам, самый действенный способ победить ковид – вакцинация. Также Переладова заверила, что в крае нет очередей на запись по иммунизации, а вакцины достаточно.

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«Поставлена государственная задача: привить 80% населения. На сегодня вакцинируется более 1 млн человек жителей региона, что почти 60% от взрослого населения. Надеемся, что до конца года мы сможем достигнуть 80%. Сейчас удельный вес привитых составляет почти 350 тыс. человек. Темпы вакцинации в Алтайском крае выше, чем в целом по России», – отчиталась спикер.

Тесты на антитела не рекомендуют

Депутат АКЗС Александр Лазарев поинтересовался у Переладовой, можно ли ревакцинироваться, не дожидаясь полгода с момента предыдущей иммунизации, если титр антител снижен, как это показывает серологический тест. На это иммунолог заявила, что они «вообще никому не рекомендуют делать серологические тесты».

«Есть документы, которые рекомендуют четкий разрыв между перенесенным заболеванием и вакцинацией. Шесть месяцев от даты выздоровления, или через полгода после второй прививки. Только таким путем мы можем стабилизировать заболеваемость. Не надо исследовать напряженность иммунитета, надо четко выполнить рекомендации», – заявила Переладова.

Вносят муть в голову

Главврач горбольницы №11 Андрей Коломиец во время выступления сразу оговорился, что он никогда не был штатным экспертом по вопросу пандемии и вакцинации, но у него есть свое мнение и поэтому он «претендует на некую независимость».

Коломиец также предупредил, что речь, которую он собирается произнести, пойдет вразрез с тем, что говорит Ирина Переладова.

Во-первых, заявил спикер, когда в 1958 году ввели обязательные профилактические прививки, всем казалось, что этот вопрос решен окончательно.

«Видимо, иные поколения, иные нравы и подходы вносят муть в голову. Сегодня обсуждаем: нужны QR-коды или нет. Пусть это будет полумера, но они нужны», – заявил Коломиец.

Андрей Коломиец, главный врач барнаульской больницы №11 Фото: Общественная палата Алтайского края

Свою позицию он объяснил так: за два года пандемии громадное количество коек в специализированных стационарах вывели из эксплуатации под ковид, и в крае ощутимо выросла смертность от других заболеваний, потому что их просто перестали лечить.

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«Сегодня под ковид отдано 3,6 тыс. коек. Берем один крупный стационар от 400 коек и считаем, сколько стационаров не работает на обычную патологию. И результат такой: прирост смертности от, например, болезней кровообращения намного выше, чем от ковида. Потому что мы работаем с ковидом. И как при этом относиться к антиваксерам?», – заявил Коломиец.

Врач объяснил: антипрививочники заражаются, попадают в больницы, занимают койки и тем самым лишают остальных права на получение своевременной специализированной помощи.

«Повышенное количество смертей напрямую связано с этим. Не можем мы в должном объеме оказывать помощь», – резюмировал спикер.

В том, что непривитый человек не сможет ходить в общественные места без QR-кода, Коломиец видит только плюсы.

«Мы работаем на пределе. Когда «скорая» может приехать только к каждому третьему пациенту – это «не good». Когда участковый терапевт не может своевременно обслужить всех больных – это плохо. Когда в госпиталях нет нужного количества коек – это очень плохо. QR-коды отменять ни в коем случае нельзя, а лучше бы сделать обязательной вакцинацию. Много трепа идет, что народ будет возмущаться. Но на Западе вводят – и ничего», – считает эксперт.

«Зачем дурить голову населению?»

Далее он перешел к вопросу о необходимости тестирования на антитела, где привел мнение, полярное Переладовой.

«Какое основное мерило качества вакцинации? Снижение заболеваемости. Чем мы можем это измерить, кроме как статистикой? Количеством антител. Мы же признаем их по большинству других заболеваний. Но я извиняюсь, везде уже за рубежом пишут: около 300 единиц антител – это достаточный уровень, чтобы инфекция не развивалась», – начал Коломиец.

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Он продолжил, что они совместно с главой минздрава региона Дмитрием Поповым обсудили, как считать тех, у кого есть антитела к ковиду.

«Смотрите, к нашей поликлинике при больнице относится 51 тыс. населения. Из них 21 тыс. привились и 9 тыс. переболели. Получается 30 тысяч. И не хватает, чтобы с антителами были еще 21 тыс. человек. А, может, хватает? Мы когда в больнице осенью 2020 года обследовали на антитела, оказалось, что у нас, грубо говоря, переболели 200 человек, а антитела были у 800 человек. На одного переболевшего с явной формой приходились три переболевших бессимптомно», – рассказал Коломиец.

Несмотря на то, что люди болели «незаметно», у них оказался высокий напряжённый иммунитет.

«Предложение такое: поддержать тему, что надо признавать антитела. Признавать уровень, начиная с 200 международных единиц. Чтобы население, а это примерно 500 тыс. жителей Алтайского края по нашим подсчетам, могли претендовать на QR-коды. Это те, у кого есть антитела. Зачем нам дурить голову почти полумиллиону жителей, которые и так отравлены соцсетями?», – резюмировал врач.

Он добавил, что у человека, у которого есть иммунитет, должны быть такие же права, как у привитых и официально переболевших.

«Откуда у человека взялись антитела? Их же не из воздуха принесло. Человек переболел. Других вариантов не вижу», – заявил врач.

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