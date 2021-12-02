Горняк22: Почему нельзя выходить из дома 2 декабря: народные приметы на Авдея Радетеля

Семья. Отдых. Дом Фото: pexels.com

В этот день на Руси наши предки занимались защитой дома от нечистой силы, пили горячие напитки, а также старались не выходить на улицу

2 декабря отмечается народно-христианский праздник «Авдей Радетель». По-другому его называют «Авдей», «Авдеев день» и «День Авдия Радетеля». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 2 декабря

В этот день наши предки защищали свои жилища от нечистой силы. Для этого они проходили по всему дому, постукивали по косякам дверей и рамам окон обухом топора. Считалось, что после такого обряда вся нечисть, которая пряталась от морозов в избах, обязательно должны была уйти.

Свой дом также защищали крестным знамением, молебнами, молитвами, святой водой и чтением апокрифа «Сон Богородицы». Некоторые защищались плакун-травой, чесноком, луком, чертополохом и другими травами.

2 декабря наши предки старались не выходить на улицу. По этому поводу они говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Из-за этого на Авдея все сидели дома поближе к печке и пили горячие напитки.

Народные приметы 2 декабря

По погоде этого дня судили о предстоящем сенокосе.

Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.

Намело большие сугробы – в следующем году быть хорошему урожаю.

Вечернее небо розовое, даже багряное – будет снегопад.

Лес зашумел – Авдей оттепели ведёт.

Вербы на Авдея плачут – к метелям.

Скот бодается – к метелям.

Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.

Метель. Снег. Зима. Фото: pixabay.com

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ТОЛК