Горняк22: Почему нельзя выходить из дома 2 декабря: народные приметы на Авдея Радетеля
Семья. Отдых. Дом Фото: pexels.com
В этот день на Руси наши предки занимались защитой дома от нечистой силы, пили горячие напитки, а также старались не выходить на улицу
2 декабря отмечается народно-христианский праздник «Авдей Радетель». По-другому его называют «Авдей», «Авдеев день» и «День Авдия Радетеля». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 2 декабря
В этот день наши предки защищали свои жилища от нечистой силы. Для этого они проходили по всему дому, постукивали по косякам дверей и рамам окон обухом топора. Считалось, что после такого обряда вся нечисть, которая пряталась от морозов в избах, обязательно должны была уйти.
Свой дом также защищали крестным знамением, молебнами, молитвами, святой водой и чтением апокрифа «Сон Богородицы». Некоторые защищались плакун-травой, чесноком, луком, чертополохом и другими травами.
2 декабря наши предки старались не выходить на улицу. По этому поводу они говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». Из-за этого на Авдея все сидели дома поближе к печке и пили горячие напитки.Метель. Снег. Зима. Фото: pixabay.com
Народные приметы 2 декабря
- По погоде этого дня судили о предстоящем сенокосе.
- Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.
- Намело большие сугробы – в следующем году быть хорошему урожаю.
- Вечернее небо розовое, даже багряное – будет снегопад.
- Лес зашумел – Авдей оттепели ведёт.
- Вербы на Авдея плачут – к метелям.
- Скот бодается – к метелям.
- Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.
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