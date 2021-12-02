Горняк22: Что нужно успеть сделать до конца 2021 года: список дел на декабрь

Бумага. Письмо. Тетрадь Фото: congerdesign с сайта Pixabay

Декабрь традиционно считается месяцем подведения итогов года. Рассказываем, чем еще можно успеть пополнить список выполненных дел до наступления нового года

Избавиться от ненужного

В конце года все традиционно избавляются от всего старого. Причем речь идет не только о личных и бытовых вещах, но и о мыслях и людях, которые тяготят жизнь.

Завершить начатые дела

Декабрь – самое время завершить все начатые в году дела. Если же доделать не получается не все – это не повод для грусти. Важно только не считать их грузом и спокойно входить в новый год.

Написать письмо в будущее

Письмо себе в будущее одно из интересных и необычных занятий. Его можно прочитать через год, два или же десять лет. Для этого существуют специальные сайты, которые в определённый день присылают это письмо на электронную почту отправителя.

Завести планер

Планирование своих дел многие считают важной частью своей жизни, ведь все держать в голове иногда бывает просто невозможно. Начать можно с небольших целей на месяц, а закончить глобальными на весь год.

Составить новогоднее меню

Блокнот Фото: pixabay.com

Новый год для большинства является культовым событием, поэтому к нему следует подготовиться основательно. Чтобы в предпраздничные дни не ломать голову над меня для праздничного стола, нужно заранее задуматься о его составлении. В него можно включить не только традиционные блюда, но и попробовать приготовить что-то новое и удивить свою семью.

Украсить дом к празднику

Приятные предновогодние хлопоты только поднимают настроение и придают особую праздничную атмосферу. В это время можно начинать украшать свой дом: повесить гирлянду, нарядить елку, поставить свечи, приготовить имбирное печенье или глинтвейн. Настроение также поднимет параллельный просмотр тематического фильма.

Сделать то, на что долго не решались

Завершить год можно смелыми поступками, сделав то, на что давно не решались. Боязнь ошибок и неудач будет преследовать еще очень долго, а вот исполнение желания предаст сил и уверенности в себе.

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