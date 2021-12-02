Горняк22: В Алтайском крае разрешили проводить новогодние корпоративы

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В Алтайском крае власти перед Новым годом ввели некоторые послабления для граждан, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса

В этом году в Алтайском крае не будут вводить запрет на проведение новогодних мероприятий. Однако посещать их смогут лишь те, кто вакцинировался, переболел COVID-19 либо предоставил «свежий» ПЦР-тест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий вводился год назад в период с 15 декабря по 15 января.

Кроме того, общепиту разрешили работать в период с 23.00 до 6.00. Однако посещать такие заведения можно при наличии QR-кода. Власти при этом подчеркнули, что продолжат рейды по соблюдению ограничительных мер.

1 декабря губернатор края Виктор Томенко внес и другие изменения в антиковидный указ. Так, в регионе увеличилась заполняемость помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах с 50 до 70%.

При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек. Также сохранился запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении ТРЦ, театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), а также общепита.

Посещать такие заведения жители Алтайского края могут при предъявлении паспорта, а также действующего QR-кода либо документа о медотводе к вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

Граждане могут предоставлять QR-коды на электронном носителе или в бумажном виде.

Напомним, с 15 ноября в театры, бассейны, фитнес-центры, клубы и концертные залы Алтайского края пускают только вакцинированных, переболевших и посетителей с ПЦР-тестом.

Также в регионе ввели режим самоизоляции для людей от 60 лет и старше. Они могут лишь обращаться за экстренной медпомощью, ходить в аптеку или магазин, а также выгуливать собак рядом с домом и выносить мусор.

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