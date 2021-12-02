Горняк22: Губернатор назначил министра природных ресурсов Алтайского края

Андрей Стрелковский Фото: Олег Укладов

За неделю в правительстве Алтайского края два министерства обрели официально руководителей, оба ранее исполняли обязанности

Андрей Стрелковский, исполнявший обязанности главы регионального минприроды, официально занял этот пост. Соответствующий документ 1 декабря подписал губернатор края Виктор Томенко, сообщил глава региона «Толку».

Стрелковский был заместителем министра, начальником управления лесами, этот пост он занимал с ноября 2020 года – после того, как его предшественник Владимир Черных покинул кресло из-за возбуждения уголовного дела, которого суд признал виновным в превышении должностных полномочий.

В статуе и.о. министра Стрелковский находился с июля 2021 года и сменил в этом качестве начальника управления природных ресурсов Ларису Казанцеву, которая исполняла обязанности главы ведомства после того, как прежний министр Владимир Попрядухин добровольно ушел в отставку в сентябре 2020 года.

Сначала предполагалось, что пост министра может занять Иван Маскаев, действующий глава Алейска, однако его кандидатуру предположительно не согласовали в Москве. В августе 2021 года стало известно, что главный претендент на кресло – Андрей Стрелковский.

И вот Москва согласовала его кандидатуру, губернатор сразу же подписал документ о назначении его на эту должность.

В начале этой недели, напомним, Виктор Томенко подписал также распоряжение о назначении на пост министра экономического развития Анатолия Нагорнова – после того, как его кандидатуру 26 ноября согласовали депутаты АКЗС.

Таким образом, за неделю в правительстве «закрыли» два вакантных кресла. Однако еще остаются без руководителя:

минобразования – после отъезда в Москву Максима Костенко,

минтранс – после возбуждения уголовного дела в отношении его бывшего главы Александра Дементьева,

управделами – также после возбуждения уголовного дела в отношении экс-руководителя Андрея Степанова,

управление по тарифам – после добровольной отставки Александра Катнова еще весной 2020 года.

Андрею Стрелковскому 55 лет, он родился в Красноярске. В 1988 году окончил Сибирский технологический институт как инженер лесного хозяйства. Начал работать в Новичихинском мехлесхозе. В 1998 году возглавил Алтайский центр защиты леса и селекционного семеноводства. С 2001 года курировал вопросы охраны и защиты леса в краевом Комитете природных ресурсов. В 2004-2007 годах возглавлял работу по охране и защите лесного фонда в Агентстве лесного хозяйства по Алтайскому краю и Республике Алтай. Затем работал в терруправлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Три года проработал в департаменте лесного хозяйства Томской области. Затем вернулся в Алтайский край. Женат, двое детей.

ТОЛК