Горняк22: Барнаульского насильника приговорили к шести годам строгого режима

Колючая проволока Фото: pixabay.com

Известно, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. По статье 131 Уголовного кодекса РФ ему грозило до десяти лет лишения свободы

В Барнауле суд вынес обвинительный приговор 33-летнему мужчине, который изнасиловал молодую женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступление произошло вечером 2 августа в жилом секторе на ул. Сухэ-Батора – на 33-летнюю горожанку напал с ножом ехавший по улице велосипедист.

Как сообщили «Толку» в ведомстве, установить личность преступника удалось по оставленным им на жертве биологическим следам. ДНК насильника совпало с данными в базе – ранее он уже был судим.

Подсудимому назначили шесть лет лишения свободы – свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ТОЛК