Горняк22: В Новосибирской области медсестер задержали за продажу сертификатов о вакцинации

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Полиция разоблачила мошенников во время очередной сделки. В настоящее время их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям

В Оби Новосибирской области двух медсестер местной больницы задержали за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщает «МК».

Стало известно, что женщины работали в Обской городской больнице. Торговать сертификатами им помогал посредник. Он находил клиентов. Один липовый сертификат они продавали за 10 тысяч рублей, медсестрам из этой суммы доставалось только четыре тысячи рублей.

Полицейские допросило подозреваемых. Женщины и их подельник признали свою вину. Теперь им грозит уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Ранее российский депутат призвал расстреливать купивших сертификаты о вакцинации. Политик резко высказался на обсуждении федерального законопроекта о QR-кодах. По его словам, непривитым гражданам нужно сидеть дома вместе с детьми и никуда не выходить.

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