Горняк22: Школа, больница и жилые дома остались без тепла из-за порыва сетей на Потоке

Коммунальная авария Фото: Елена Ярославцева, Barnaul22

Сейчас на месте работают коммунальщики и продолжают устранять коммунальную аварию. О предварительных сроках окончания работ не сообщают

Поздно вечером 1 декабря во время проведения работ по сносу аварийного дома на улице Петра Сухова, 16 были повреждены теплосети, сообщает Barnaul22.

Из-за этого водой залило дорогу на улицах Петра Сухова и Смирнова. Кроме того, без тепла и горячей воды остались школа №2, больница №3, два общежития Алтайской академии гостеприимства и семь многоквартирных домов по адресам: ул. Смирнова, 92, 98, ул. Эмилии Алексеевой, 13, 17, 21 и ул. 80 Гвардейской Дивизии, 58, 63.

Сейчас повреждение теплосети диаметром 159 мм устраняют.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в микрорайоне Докучаево улицу затопило водой.

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