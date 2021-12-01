Горняк22: Российские многодетные семьи освободили от НДФЛ при продаже жилья

Ключи от квартиры. Новоселье. Новое жилье Фото: pixabay.com

По словам риэлторов, отмена НДФЛ для многодетных семей на 10-15% увеличит число сделок в сегменте многокомнатных квартир

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому семьи с двумя и более детьми освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже дома, если они на эти деньги покупают другое жилье, сообщает РИА Новости.

Льготу получат семьи, которые получили доход от продажи недвижимости с 1 января 2021 года. От НДФЛ освободят родителей (усыновителей), у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети до 24 лет, так и самих детей.

При этом по новым правилам новое жилье должно быть куплено в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость новой недвижимости не должна превышать 50 млн рублей. Кроме того, предполагается, что новое жилье будет стоить дороже прежнего.

«В регионах, где спрос и предложение невелики, а доля семей с двумя и более детьми существенна, такая мера может поддержать рынок жилья», – заявила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские семьи жалуются на невыплату детского кешбэка. При этом региональные чиновники подтвердили обоснованность отказа постановлением правительства РФ. По документу возврат невозможен в случае компенсации стоимости из средств бюджета.

ТОЛК