Горняк22: Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае немного замедлилась

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

В госпиталях с коронавирусом сейчас лежат 3 295 жителей региона. Там же находятся еще 355 пациентов с пневмонией, похожей на ковидную

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае стало на 520 заболевших коронавирусом больше. Всего на 30 ноября зарегистрировано 104 046 случаев заражения, в том числе с начала пандемии заболели 8 515 детей, сообщает региональный оперштаб.

30 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, из них 28 скончались непосредственно от инфекции. Общее число летальных ковидных случаев сейчас составило 7 177.

513 человек выздоровели от ковида за сутки. Всего переболели инфекцией 75 040 человек.

683 пациента сейчас находятся в ковидных госпиталях в тяжелом состоянии. Из них 258 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

4 701 койка развернута в регионе для больных коронавирусной инфекцией, свободной на сегодняшний день остается 1 051 койка.

В Алтайском крае на утро 30 ноября прививаются 1,028 млн человек.

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