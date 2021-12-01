Горняк22: В Алтайский край идет потепление до +10 градусов и снегопады

Зима. Фото: "Толк"

Зима в Алтайском крае начнется с небольшого ночного похолодания. При этом к концу недели в регион вновь придет потепление и мокрый снег

В начале декабря в Алтайском крае ожидается резкая перемена погоды и потепление до +10 градусов, сообщает ЦГМС региона.

1 декабря ночью в крае температура опустится до -15, местами до -21 градуса. Днем прогнозируют -4…-9 градусов, местами до +1 градуса и без осадков.

2 декабря днем в регионе столбик термометра поднимется до -1…-6 градусов, по югу потеплеет до +4 градусов. В Барнауле температура воздуха составит -1…-3 градуса. Осадков в крае не ожидается.

К пятнице, 3 декабря, в Алтайском крае прогнозируют 0…+5 градусов, местами воздух прогреется до +10. В регион придут дожди, мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с. На дорогах гололедица. В Барнауле ожидается +2…+4 градуса. Во второй половине дня возможен небольшой снег, ветер до 16 м/с.

Ранее «Толк» сообщал, что 30-градусные морозы придут в Алтайский край только в конце декабря. Жителям Алтайского края в первый месяц зимы синоптики прогнозируют невысокую температуру с резкими перепадами.

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