Горняк22: Почти 900 больных коронавирусом жителей Алтайского края умерли за месяц

COVID-19 Фото: телеканал "Толк"

Уже несколько месяцев ковидная смертность только растет. Такова и общероссийская тенденция. Предпосылок к ее снижению пока нет

898 жителей Алтайского края, у которых ранее подтвердили коронавирус, умерли в ноябре. Это на 88 случаев больше, чем в октябре. При этом 832 пациента скончались именно от инфекции, еще 66 погибли от осложнений, вызванных ковидом.

Именно в ноябре ежесуточная смертность среди ковид-больных выросла с показателя в 26-27 случаев до максимальных 35.

Всего на 30 ноября в Алтайском крае умерли 7 177 зараженных коронавирусом человек, в том числе 5 749 погибли именно от него.

Между тем продолжает расти заболеваемость коронавирусом в крае. В ноябре в регионе подтвердили 15 483 случая заражения, в том числе заболели 1 675 детей (месяцем ранее – 10 631 человек, а в сентябре было 6 999 заражений).

В последний месяц осени заболеваемость перешагнула отметку в 500 ежедневно выявляемых случаев, а также в 100 тысяч заболевших с начала пандемии.

Всего на 30 ноября коронавирус подтвердили уже у 104 046 жителей края, с начала пандемии выздоровели 75 040 человек.

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