Горняк22: Глава Барнаула отправил на «дистанционку» непривитых чиновников

Рабочее место Фото: pixabay.com

По распоряжению Франка, в органах местного самоуправления также приостановят личный прием граждан – им будут рекомендовать обращаться в письменной или электронной форме

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о мерах по противодействию COVID-19, один из пунктов которого предполагает перевод части чиновников на «дистанционку». Текст документа появился на правовом портале администрации города.

«Рекомендуется обеспечить перевод на дистанционный режим муниципальных служащих (работников) старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию в установленном порядке», – говорится в тексте постановления.

Уточняется, что в этих случаях срок особых условий труда должен быть не менее четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

Франк также постановил перевести и других работников на «дистанционку», «если это не нарушает функционирование деятельности органа местного самоуправления».

В Барнауле за последние сутки зарегистрировали 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число заболевших в городе превысило 34,3 тысячи человек.

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