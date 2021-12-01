Горняк22: Россиян предупредили о росте цен на новогодние елки

Новогодняя елка Фото: Pixabay.com

Сейчас настольная искусственная елка стоит от от 49 до 279 рублей, сосна более 2 м — 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель — почти 30 тысяч рублей

В России цены на искусственные и натуральные новогодние ёлки выросли от 5% до 30% , сообщает «РБК».

По словам ретейлеров, елки подорожали из-за динамики валютных курсов, роста стоимости сырья и затрат на логистику. С начала года сырьё подрожало на 40-70%, грузоперевозки на внутренних маршрутах – на 20%. Повышение цен на перевозки отражается на ценах и на настоящие ели. Натуральные деревья подорожали на 10-15%.

«Живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5тысяч рублей, импортная – 5 тысяч рублей, – рассказал директор «Елки.ру» Владислав Пухарев.

В сети «Ашан» отметили, что закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20%. Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич заявила, что новогодние деревья подорожали на 5-30% в зависимости от производителя.

В онлайн-магазине Wildberries искусственную елку в среднем можно купить за 3,3 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Импортные ёлки из Китая стоят дешевле – около 1,6 тысяч рублей, что на 14% больше прошлогодней цены.

Ранее стало известно, что на главный снежный городок Барнаула потратят 8,2 млн. Для строительства всех новогодних городков подрядчику необходимо будет заготовить более 800 куб. м ледяных блоков. За праздничное освещение здесь будут отвечать пять 35-метровых светодиодных перетяжек и светодиодный «Герб города».

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