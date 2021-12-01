Горняк22: Режим «черного неба» объявили на сутки в Барнауле и Бийске

Смог в воздухе Фото: pixabay.com

Вплоть до 15.00 среды в городах может возникнуть повышенное загрязнение воздуха, вызванное безветрием и морозной погодой

В двух самых крупных городах Алтайского края объявили так называемый режим «черного неба» из-за потенциально опасных метеорологических условий. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, в Барнауле и Бийске с 15.00 вторника, 30 ноября, и на протяжении суток ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия (НМУ).

Предполагаемое загрязнение атмосферы специалисты оценивают на первую, самую «легкую» степень опасности.

При НМУ в приземном слое атмосферы происходит скопление вредных веществ – как правило, это случается зимой, когда долго стоит антициклон и нет движения воздуха. В таких случаях специалисты рекомендуют меньше пользоваться личным транспортом, не находиться долгое время на улице, не открывать форточки и окна.

Столица региона и наукоград не в первый раз этой осенью страдают от смога и гари из-за «спокойной» погоды.

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