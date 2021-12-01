Горняк22: Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на неубранные от снега и льда дворы

Уборка снега Фото: Анна Меньшикова

Также губернатор края Виктор Томенко поручил чиновникам не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров после непогоды, но и сообщать населению о ходе работ

Жителям Барнаула напомнили, куда обращаться в случае если управляющие компании плохо убирают дворы от снега и льда. В мэрии города также сообщили об обязанностях, которые несут перед жильцами УК.

Что обязаны делать управляющие компании

оперативно расчищать дворы от снега, убирать наледь и снежные навесы;

ограждать участки возможного схода снега с крыш сигнальной лентой;

посыпать песчано-соляной смесью территорию возле подъездов и места гололеда во дворах.

Куда обращаться, если во дворе не чистят снег и гололед

С жалобой не неочищенные дворы сначала нужно обратиться в управляющую компанию. В случае, если это не принесло результата, тогда необходимо просить о помощи в администрации района, города или инспекции строительного и жилищного надзора.

Индустриальный район: 47-51-83;

Железнодорожный район: 62-56-95;

Ленинский район: 54-44-49, 54-43-83;

Октябрьский район: 24-74-98;

Центральный район: 63-08-25;

Комитет ХКХ Барнаула: 370-507.

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