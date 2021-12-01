Горняк22: Логика отсутствует: депутаты БГД поспорили, но утвердили бюджет на 2022 год

Барнаульская городская дума Фото: Анна Меньшикова

Рекордную сумму направят на переселение граждан из аварийного жилья – 2,6 млрд рублей. На строительство и капремонт автомобильных дорог и мостов заложено 2,7 млрд

Депутаты Барнаульской гордумы (БГД) в окончательном чтении приняли бюджет города на 2022 год. Обсуждение главного финансового документа прошло не без словесных перепалок между единороссами и оппозицией: первые объясняли коллегам, почему бюджет нельзя не поддержать, вторые же доказывали, что для успешного развития города нужны совсем другие параметры. При этом ко второму чтению бюджет ощутимо подрос: доходы увеличились на 2,4 млрд рублей, соответственно, практически настолько же выросли и расходы.

Документ поддержали большинство депутатов, против проголосовали только четыре народных избранника.

«У женщин должна быть загадка»

Первым слово взял депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Носенко. Он сразу обратился к оппозиционным коллегам, заявив, что попытается «обратиться к их логике».

«Оппозиция обычно голосует против или воздерживается. Попытка обратиться к их логике. Уникальный бюджет, почти двукратный рост за пять лет. В прошлый раз оппозиция указывала нам на ситуацию по исполнительным листам на 6 млрд рублей, говорили, что мы нарушаем нормы и не исполняем судебные обязательства. И так далее. Не знаю, как сегодня они будут строить свою позицию, может, им что-то с транспортом не понравится», – выступил депутат.

Он напомнил, что с ежегодным ростом параметров бюджета город закрывает обязательства по исполнительным листам на все большие и большие суммы.

Коммунист Иван Карпов напомнил о сложной ковидной ситуации, однако, заявил представитель фракции КПРФ, они не видят четкой направленности бюджета «на преодоление этих ситуаций».

26 ноября, 11:54

Депутаты приняли амбициозный бюджет Алтайского края на 2022 год

Министр финансов и губернатор рассказали, почему на счетах региона остаются значительные остатки денег и почему выйти в ноль было бы безрассудством

«Ни разу не услышал, что у нас что-то вроде «ковидного бюджета» сегодня. Стараемся жить в обычном режиме, ставить памятную стелу, постоянно говорим об увеличении бюджета. Мы, фракции, уверены, что средства сегодня должны направлять на социальную поддержку населения», – заявил Карпов.

Также он посетовал на опережающие темпы инфляции в Алтайском крае по сравнению со среднероссийскими и заявил, что КПРФ будут голосовать против».

Депутат от фракции «Единая Россия» Марина Понкрашева парировала Карпову, что им никто не мешает работать над бюджетом и вносить свои конкретные предложения.

Ее коллега-единоросс Иван Огнев также не смог сдержаться, чтобы не ответить Карпову.

«Я всегда думал, что у женщин должна быть загадка. Но и в политике, оказывается, должны быть загадка. Услышал термин «ковидный бюджет» и сижу, ломаю голову, что же это такое. Чтобы увидеть, надо открыть глаза. И смотреть, как город меняется», – парировал Огнев.

«Голословно можно говорить хоть что»

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» в БГД Оксана Молодых отметила, что рост бюджета действительно «достаточно значимый», но некоторые моменты необходимо доработать.

«У нас беспрецедентно вырос муниципальный долг, я говорю о программе внутренних заимствований города. И еще момент: есть некие расходы, в которых можно быть скромнее, например, сократить расходы на СМИ. Хотелось бы, чтобы мы были экономнее», – резюмировала Молодых.

Ей тут же возразил Огнев, заявив, что у общества есть запрос получать больше информации, так что расходы на СМИ – это выполнение обязательств перед населением по информированию.

Сергей Струченко, депутат от ЕР, назвал бюджет оптимистичным.

«Везде идет увеличение. А коллегам хотелось бы ответить, что если у них есть вопросы, то пусть приходят на комитет и задают их там. А здесь голословно можно говорить хоть что», – выступил Струченко.

29 ноября, 8:00

Бюджет, QR-коды и помощь бизнесу: как прошла ноябрьская сессия АКЗС

Депутаты приняли не только главный финансовый документ региона, но и утвердили кадровые решения и назначили членов избиркома

Лидер фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский заявил, что ему чуть сложнее других выступающих, потому что предыдущие выступающие уже прошлись по всем основным моментам. Он похвалил растущие расходы на дорожное строительство, а ремонт моста на Новом рынке в Барнауле и вовсе назвал подвигом.

«Этому мосту 60 лет. На его ремонт пойдут большие деньги, но через год у всех жителей будет вздох облегчения», – считает депутат.

По его мнению, остается только один вопрос, который всех тревожит – это недостаточное количество средств, заложенных на инфляцию. «Фракция этот бюджет не поддержать не может», – резюмировал Скосырский.

Критика оппозиционных коллег возмутила единоросса Юрия Ряполова. Он напомнил депутатам, что будет, если не принять бюджет:

«В этом случае в следующем году можно будет тратить только одну двенадцатую часть от бюджета предыдущего года. То есть все эти огромные деньги, которые добавляются, мы не сможем использовать на благо наших жителей. Ни одной копейки. Вот такая интересная ситуация».

Параметры бюджета

Основные параметры главного финансового документа города выглядят так:

Доходы – 22,65 млрд рублей,

Расходы – 23,5 млрд,

Дефицит – 905,2 млн.

Рекордную сумму направят на переселение граждан из аварийного жилья – 2,6 млрд рублей. На строительство и капремонт автомобильных дорог и мостов заложено 2,7 млрд. На программу формирования современной городской среды выделят 486,7 млн, на развитие городского электротранспорта – 76,5 млн рублей.

Также в бюджете заложены деньги на развитие образования (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) – 910,8 млн, на строительство, ремонт спортивных объектов планируют потратить 21,6 млн рублей.

ТОЛК