Горняк22: Зима в Алтайском крае начнется с потепления до +1 градуса

Зима. Снег. Город. Фото: Анна Меньшикова

Пик потепления в регионе придется на пятницу, 3 декабря. В этот день синоптики прогнозируют до +10 градусов, а также ветер, мокрый снег и дождь

Днем 1 декабря в Алтайском крае температура воздуха составит -4…-9, местами по южным районам до +1 градуса. Осадков не ожидается, но утром местами возможны изморозь и туман. Также синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер южный, с порывами до 12 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду потеплеет до -3…-5 градусов. Без осадков, утром изморозь, а на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

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